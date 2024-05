Juventus, Danilo piace al Napoli

I dialoghi tra laed ilcontinuano ad intensificarsi. Sul piatto il nome caldo è sicuramente quello di Giovanni Di Lorenzo che piace molto a Cristiano Giuntoli ed è in rottura con i partenopei. In mattinata però si è parlato anche di un possibile scambio tra i terzino e Federico Chiesa . Non solo però, i dialoghi continuano ad infiammarsi e vengono coinvolti sempre più nomi. Ultimo tra questi è quello di Danilo. Come riferisce oggi Repubblica.Con il sempre più probabile approdo di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei si sarebbe parlato anche del capitano della Juventus, Danilo. Il suo futuro in bianconero al momento è incerto, Conte però lo porterebbe volentieri con sé all'ombra del Vesuvio.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.