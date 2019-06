L'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha spiazzato i tifosi di tutta la Serie A. In pochi si aspettavano una scelta simile della Vecchia Signora, attratta da altre sirene estere. Ma il tecnico vincitore dell'Europa League con il Chelsea è pronto a regalare altre gioie ai bianconeri. C'è chi ha trovato analogie tra il nuovo allenatore della Juve ed altri colleghi. È il caso dell'edizione genovese di Repubblica che ha intravisto nel percorso di Aurelio Andreazzoli una somiglianza con la storia di Sarri. Entrambi si sono distinti all'Empoli, squadra guidata alla promozione in Serie A. Sarri riuscì a centrare la salvezza, mentre Andreazzoli ha visto il sogno di rimanere nella massima categoria sfumare all'ultima giornata contro l'Inter. Ora l'ex Roma si rilancerà al Genoa. E in molti nel capoluogo ligure sperano che possa avere lo stesso successo del collega in bianconero.