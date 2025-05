Repubblica – ‘Andrai alla Juventus?’, Conte sorride e non smentisce. De Laurentiis: ‘Più di così cosa vuoi?’

Lo scenario sembra di quelli che si dipanano a margine di un evento cinematografico. Non potrebbe essere altrimenti se il ruolo di protagonista principale è occupato da Aurelio, nel giorno del suo compleanno. Oltre l’affetto e l’intimità di un momento così importante, tocca essere concreti anche in queste occasioni e pensare al pallone.Sì, perché al fianco del patron del– nella doppia festa personale e collettiva che si è svolta a Ischia -, c’era Antonio Conte . A raccontare voci, battute e retroscena, è l’edizione odierna di Repubblica.

Incontro Conte-De Laurentiis, come è andata

L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, più le rispettive famiglie, è descritto da Repubblica come sereno, cordiale, amichevole. Dai toni decisamente più caldi rispetto all’acquerello grigio con cui è stato dipinto l’abbraccio tra i due al centro del Maradona, nei primi minuti della festa scudetto. Tant’è che, nella descrizione della serata, si azzarda anche un pronostico: l’idea di continuare insieme sembra un tantino più concreta, seppur sempre difficile.Altro dettaglio curioso, il racconto dell’arrivo di Antonio Conte a Ischia: “L’arrivo alle 19,15, applausi e selfie, sorrisi finalmente distesi, «grande mister, ora non andrai mica alla Juve?». Lui sghignazza e non smentisce, ma neppure conferma: «Godiamoci la festa»”.Verso la chiusura della serata, De Laurentiis riprova una manovra di avvicinamento: «Antonio, noi più che volerti bene non possiamo» e l’allenatore sorride.È andato dunque in scena un primissimo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Una festa, un momento di convivialità tra i due e le famiglie; un’occasione per lasciare andare via le tensioni che la stagione ha permesso di accumulare. Difficile, da questo momento, tirare fuori indizi consistenti sul futuro dell’allenatore salentino. Ci sarà momento, per tutti, quando il campionato sarà finito e le sentenze emesse, per tirare delle linee: dentro o fuori. Adesso, tocca solo avere un po’ di pazienza, anche in casa Juventus