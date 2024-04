L'analisi della dirigenza della Juventus

Dunque, cos'è successo alla Juventus ? L'analisi pubblicata su Repubblica è di quelle nettissime. Per il quotidiano, non c'è stato un vero e proprio crollo verticale della squadra. In effetti, i dati della produzione bianconera sono simili, se non uguali, al periodo in cui la squadra riusciva a infilare vittorie dopo vittorie."Semplicemente - si legge -, in questi due mesi la Juve è scesa di livello, come se avesse cominciato ad adeguarsi ai suoi difetti e non ai suoi pregi. Come se si fosse convinta che il suo valore sia questo, non quello di prima".Assieme al Bologna, la Juve è l'unica squadra tra le prime otto a non aver partecipato alle coppe europee.Per Repubblica, assolutamente no: "Né in termini di freschezza fisica e mentale, né di salute generale (gli infortuni continuano a succedersi) né, soprattutto, di progressi sul piano del gioco".. Quindi l'affondo: "Paradossalmente, anzi, ne affiorano di negativi". Che prosegue con un'analisi che coinvolge anche le alte sfere dirigenziali: "Il miglioramento oggettivo delle condizioni di lavoro non ha avuto come conseguenza un miglioramento del rendimento: è questa la pistola fumante che sventolano gli anti allegriani. Ma è anche da qui che s’irradiano le analisi della società e le perplessità sulla gestione di quest’ultimo bimestre".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.