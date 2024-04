Il panorama calcistico è sempre più dominato dall'aspetto finanziario: partecipare per guadagnare diventa sempre più prioritario rispetto alla mera ambizione di vincere. All'inizio della stagione, la dirigenza ha imposto ad Allegri due obiettivi fondamentali: non necessariamente sollevare trofei, ma garantire la qualificazione allae raggiungere la finale di, in modo da accedere ai finanziamenti garantiti da queste competizioni.Dopo aver faticosamente eliminato la Lazio l'altra sera,ha subito fatto riferimento ai guadagni che il club otterrà grazie a quel risultato, piuttosto che al prestigio sportivo del traguardo raggiunto. È diventato comune per gli allenatori difendere il proprio lavoro evidenziando le entrate finanziarie che garantiscono alla società. Lo stesso approccio è stato adottato spesso da Inzaghi, specialmente quando i risultati sportivi non brillavano ma gli incassi sì, e da Pioli, quando lo scudetto ha fatto aumentare notevolmente il valore della rosa. Questo è il modus operandi di tutti i tecnici che sviluppano giocatori che poi possono essere venduti a prezzi elevati, a prescindere dal piazzamento in classifica raggiunto.