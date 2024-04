Così Repubblica sulle scelte diin Lazio-Juventus: il tecnico ha palesemente preferito la Coppa Italia."La Coppa Italia è l’ancora cui la Juve può aggrapparsi per salvare la stagione. I turni precedenti hanno via via sforbiciato le avversarie più pericolose, la doppia semifinale con la Lazio (il 2 aprile allo Stadium e il 23 all’Olimpico, sempre di martedì) è alla portata così come lo sarà l’avversario dell’eventuale finale, per lo più considerando che Atalanta e Fiorentina potrebbero nel frattempo rosolarsi con ulteriori fatiche europee. Anche qui, insomma, ci sono le condizioni oggettivamente ideali per fare un buon lavoro e non si può negare che la Juventus sia – per tradizioni, forza economica, ricchezza della rosa – la netta favorita tra le quattro semifinaliste".