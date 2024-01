Juventus: Allegri pensa a un cambio di atteggiamento?

Una magia diper il 4-0 finale e la certezza: sì, la Juventus è proprio bella. La gara con il Frosinone ha dato effettivamente la sterzata sul gioco, la certezza che questa squadra sia realmente in grado di fare tanto, e quasi tutto bene."Questa Juve, abituata alle vittorie col bilancino, deve avere una gran voglia di esagerare e una volta tanto che Allegri le ha lasciato briglie sciolte ha galoppato calcio felice", si legge nell'edizione odierna del quotidiano. Un chiaro segnale, evidente un po' a tutti e un po' in maniera generale.dimostrandosi ben diversa dalle ultime uscite in campionato. La domanda quindi diventa: e se cominciassero a giocare con questa gioia anche in campionato? In molti invocano un cambio modulo o un cambio comunque di atteggiamento . Serate come questa contro il Frosinone danno una dimensione differente del gruppo. Che può avere tutto. Che può fare tutto.