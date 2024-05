Allegri-Juventus, il club valuta la causa: ci sarà un accordo?

Allegri, la reazione del club

"La sfilza di scene madri con cui Massimiliano Allegri ha trasformato una festa che gli juventini aspettavano da tre anni in un nevrastenico show personale costerà all'allenatore, con ogni probabilità, il licenziamento in tronco", quanto riferisce Repubblica sul futuro dell'allenatore. Se ancora non è stato comunicato, si legge, è perchAllegri avrebbe garantiti altri sette milioni di stipendio nell'ultimo anno di contratto. A questo punto però c'è l'ipotesi di trovare un accordo.", scrive sempre Repubblica. In ballo c'è il danno di immagine che la società ha subito, ma contano anche le parole che il tecnico ha urlato nei corridoi dello stadio Olimpico al direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.La Juventus, che non è intervenuta pubblicamente, ovviamente non ha preso bene l'ira di Allegri nel post partita.mai viste su un campo di calcio: si è scagliato contro arbitro, quarto uomo e designatore, si è strappato di dosso i vestiti come un esagitato, ha preso a calci le apparecchiature di un'agenzia fotografica, ha minacciato e insultato giornalisti e inveito contro la dirigenza".