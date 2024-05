La Repubblica, nella sua edizione torinese, sottolinea un altro passaggio della conferenza e lo interpreta come un chiaro messaggio alla dirigenza:“E in nome della concretezza,manda l’ultimo messaggio: “Lo ripeto fino alla noia: l’obiettivo principale, e pazienza se non a tutti piace, era tornare in Champions. Ci sono momenti in cui, se non puoi vincere, ti devi accontentare di traguardi piccoli”.