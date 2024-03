Di cosa è accusato Striano?



L'indagine

L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la deputata e moglie di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, e una serie di altre figure di spicco sono tra i nomi coinvolti nell'inchiesta di Perugia riguardante accessi illeciti ai dati bancari e presunto dossieraggio da parte del luogotenente della Finanza Pasquale Striano, fino a pochi mesi fa in servizio presso la Direzione nazionale antimafia.Striano è accusato di aver effettuato centinaia di accessi abusivi agli archivi, senza alcun input investigativo. Si tratta di circa 800 episodi di intrusione illecita su un totale di 5.000 accessi a database statali compiuti dal 2018 fino a pochi mesi fa, quando era a capo del "Gruppo Sos" presso la Direzione nazionale antimafia.La procura di Perugia ritiene che Striano abbia spiato politici, imprenditori, uomini della finanza e dello sport, accedendo alle banche dati delle segnalazioni di operazioni sospette, a quelle tributarie e al sistema interno della Dna.L'indagine è iniziata un anno fa con un esposto del ministro della Difesa Crosetto, in seguito alla pubblicazione su un quotidiano di un documento relativo alla sua dichiarazione dei redditi e ai compensi percepiti da Leonardo. L'inchiesta sembrava riguardare inizialmente una fuga di notizie, ma è stata inviata a Perugia a causa dell'importanza delle informazioni emerse e del coinvolgimento del magistrato Antonio Laudati.