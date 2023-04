Calciopoli, le verità nascoste e la chiavetta - ormai celebre - di Luciano Moggi.analizza le altre verità dello scandalo che ha drasticamente cambiato il calcio italiano. Su IlBianconero.com, una sintesi di quanto mostrato dal programma di Rai3.Dopo il 5 maggio 2002, c'è unaa 4, finora rimasta segreta. Inizia così il servizio di Report, firmato da Daniele Autieri: si parte da quest'incontro rivelato da Paolo, ex designatore degli arbitri."Moratti mi chiama dopo quel giorno. Io vorrei fare una cena insieme a lei. Sono andato a casa sua ai primi di luglio, ci mettiamo a sedere io, lui e le nostre mogli. Nemmeno 5 minuti e mi fa: lei mi deve dire perché gli arbitri ce l'ha con l'Inter. Lui sosteneva che noi mandavamo arbitri ostili all'Inter, per farla perdere"."Dopo quei contatti, Ricevo l'incarico da Moratti in persona, noi gli forniamo la Polis, la società di investigazione - Il primo conto è di verificare le parole di Nucini a Facchetti, dichiarazioni per le quali Nucini sosteneva di aver avuto un incontro con Moggi che l'avrebbe voluto condizionare per favorire la Juventus. Moggi smentisce: "Casa mia dista 200 metri, lo incontravo in albergo?". Ancora: "Do un'informativa e viene fatto un esposto a Greco, che è procuratore aggiunto. Dice: 'Mandatelo a Ilda Bocassini e vede lei'. La PM interroga Nucini e la denuncia cade nel vuoto. L'attività investigativa non si interrompe: si va nelle vite di Paolo Bergamo e di alcuni arbitri."Non erano legali queste indagini, hanno dato origine a richieste di risarcimento danni. Sono certo".Da un carabiniere intercettato: "La questione nacque quando il Napoli era in Serie B, il magistrato era sempre in curva. Da lì con le parole di Carraro, che disse del Napoli in B, e se la sono un po' legata...". Il crollo, per i tifosi, è responsabilità del presidente Coni Carraro. Delegati dalla Procura di Napoli, i carabinieri intercettano tutti.Con il nuovo governo, Guido Rossi viene nominato all'interno del Coni: "E' stato suggerito al Coni da qualcuno della maggioranza di centro-sinistra. La politica in quel momento forse cerca di metterci le mani, poi lascia stare"."Guido Rossi non mi voleva in Nazionale? La sento da lei la prima volta. Quel momento lì? Ci siamo estraniati da tutto, andavamo a Covericano, lavoravamo, con serietà e voglia, c'era la consapevolezza di star costruendo qualcosa di forte. Non si pensava ad altro".Moggi fuori dal fuoco amico?: "C'era un accordo industriale tra Tronchetti Provera e Luca di Montezemolo. Grande Stevens, Gabetti e gli Elkann. Io ho saputo prima che Moggi e Giraudo li stavano facendo fuori, me l'aveva detto l'onorevole Latorre".: "Gli ho segnalato che stava per finire la prima repubblica del calcio": "La cordata formata dovevano portare John Elkann a capo del gruppo Fiat, mentre la presenza di Giraudo e Moggi prevedeva che Andrea sarebbe andato a capo. Giraudo ha vissuto come consulente di Umberto. Riuscii dopo tanti tentativi a essere ricevuto dall'avvocato degli Agnelli, Galasso. Mi disse testualmente: Bergamo, io sono tifoso della Juve. In casa Agnelli si è preso in giro dieci milioni di tifosi, facendo apparire cose nelle quali ci sono cose che sappiamo vere. Non se la prenda, non dico altro, è una cosa che nasce nelle nostre teste"."Vince l'Inter e pareggiano i conti? Non lo so, non c'ero più nella Juventus. Per questo forse hanno vinto il campionato...".Dal carabiniere: "Moggi viene fermato e mi disse che c'erano queste schede, ma erano in Svizzera. Andammo insieme in Svizzera e questo sotto lì c'erano i numeri, tutti i numeri di telefono". L'ex carabiniere conferma il sistema Moggi e il sequestro effettuato in maniera illegittimo, senza rogatoria. Così possono confermare Moggi come capo dell'associazione a delinquere.