All'interno del servizio di Report che fa luce sull'inchiesta relativa ai conti della Juventus, viene intervistato un manager vicino a, che racconta come il portoghese non abbia in realtà mai firmato l'accordo per la restituzione dello stipendio."Esiste una scrittura privata per Ronaldo, ma non l'ha firmata - rivela l'uomo, dal volto nascosto -. Questa carta è stata firmata solo dalla Juventus e non da Cristiano. Cristiano è stato ben consigliato". A distanza di mesi, gli avvocati di Ronaldo hanno avanzato una richiesta per ritrovare quei 19 milioni di euro, parte di un contratto non onorato dal club.