"Dopo la riapertura delle indagini sulla morte di Raffaello Bucci, l’ex ultrà morto precipitando da un cavalcavia dell'autostrada dopo aver parlato ai pm dei rapporti tra curva, 'ndrangheta e Juventus, quali piste stanno battendo gli investigatori?". Così, Report ha lanciato la nuova inchiesta, in onda questa sera su Rai Tre. Calcio e malavita, di nuovo insieme, questa volta per approfondire il caso di Raffaello Bucci, l’ex ultrà della Juve precipitato da un cavalcavia e i suoi legami con la ‘ndrangheta.



Come scrive il Corriere della Sera, la novità è la rivolta dei tifosi bianconeri «per bene» durante Juve-Udinese dell’8 marzo contro lo sciopero del tifo della Curva Sud. Storie di droga (tanta), riciclaggio, biglietti omaggio, minacce, lotte per il controllo della curva che portano fino in Germania e a un presunto interlocutore della dirigenza juventina (che smentisce ogni rapporto). Si parlerà anche di Milan.