contatta un manager sportivo nell'ambito del servizio che prova a far luce sui conti della Juventus: "Considera che era stato avvisato già a settembre 2020 che la situazione delle plusvalenze stava per esplodere. Poi a gennaio 2021 la Covisoc consegna a Gravina un'analisi dei bilanci e delle operazioni di mercato, quella di cui avete parlato pure voi". In quest'analisi ci sono tutte le operazioni di mercato sospette, la Juve ne colleziona più di tutte. "E Gravina chiede un approfondimento, a febbraio la Covisoc consegna in via informale queste analisi alla Procura Sportiva. Nel frattempo la Consob aveva iniziato ad aprire fascicoli. Il primo era sulla Roma, finito in un nulla di fatto.".