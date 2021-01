Secondo quanto raccontato dal Global Transfer Market Report pubblicato dalla Fifa, i club hanno speso ben 2 miliardi in meno. La Juventus in questo senso è andata controcorrente: dopo Kai Havertz, passato al Chelsea dal Leverkusen, l'acquisto più oneroso è stato proprio Arthur. Al terzo posto c'è Osimhen, arrivato al Napoli. Nella top 10 figurano Icardi (al Psg) e Pjanic (andato al Barcellona). Per il GTM, Juve, Napoli e Inter sono stati i club italiani che hanno speso di più tra quelli europei. I bianconeri quinti dopo il Chelsea, i due Manchester e il Barcellona.