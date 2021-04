Francesco Repice, a Radio Bianconera, ha parlato del momento della Juventus: "A me non colpisce nulla di negativo di questa squadra, sapevo come sapevano tutti che si sarebbe trattato di un'annata di transizione, non poteva essere altrimenti. So benissimo che all'interno dello spogliatoio ci possa essere qualche malumore, penso ad esempio a Cristiano Ronaldo che potrebbe forse evitare. All'età sua, con quello che ha vinto e dimostrato, dovrebbe evitare. Piuttosto lo faccia negli spogliatoi, in pubblico certe cose non fanno bene e alimentano pettegolezzi, ad esempio sulla mancata multa da parte della squadra".