A TMW Radio, Francesco Repice ha parlato così della lotta al quarto posto: "Nel 2017/18 la Juve era in testa con 75 punti, il livello quindi si è abbassato. Però posso dire che da qui alla fine decideranno gli allenatori e dico Spalletti e Allegri. Si ha sempre la sensazione con la Juventus che alla fine devi sempre farci i conti. E' una squadra che non muore mai, è nel suo dna. La corsa Champions può frenare? Li esalta invece. Più vanno avanti in coppa e più azzannano in campionato. Non ti mollano. Se nell'anno in cui meno te lo aspetti, fai strada in Champions, loro azzannano il campionato e poi averci a che fare sarà durissima per tutti".