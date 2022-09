Francesco, a TMW Radio, ha parlato così della Juventus: "Il tema di discussione è il mercato della Juve. Se i due acquisti principali hanno problemi fisici e non solo piuttosto seri (vedi Pogba), c'è qualche valutazione da fare. Di Maria è arrivato con alcuni problemini, deve giocarsi il suo ultimo Mondiale in carriera, mentre la situazione Pogba, come ha detto Arrivabene, non lascia tranquilli. Per me se non ci fosse stato Allegri ieri, sarebbe un disastro. Per il resto è anormale pensare che la tecnologia possa togliere tutti gli errori, che ci stanno".