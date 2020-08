1









"Belli i film dentro lo spogliatoio del City, la filosofia... ha cambiato il calcio. O i miliardi spesi in tre anni? Ammazza e quanto rido! Se Allegri allenasse il Manchester City, vincerebbe cinque Champions League. Questa è la verità. Poi c'è la fuffa. Godetevi la fuffa... buona serata a tutti".Ha fatto discutere il video pubblicato sul suo profilo Instagram da Francesco Repice, storica voce di Radio Rai e spesso inviato all'Allianz Stadium per commentare le partite della Juventus. Il video ha fatto il giro del web ed è stato commentato da tanti tifosi bianconeri, come sempre divisi sulle capacità dell'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Ecco una serie di commenti.