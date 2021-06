Francesco Repice, a Calciomercato, ha raccontato il suo pensiero su un paragone apparso più volte sui social: Max Allegri o Pep Guardiola? Il giornalista non ha avuto dubbi nella scelta: "Massimiliano Allegri è su un altro pianeta rispetto Guardiola. E vince le partite. Tra Mourinho e Allegri chi prendo? Sono uguali, per me vanno bene entrambi. Come casco, casco in piedi".