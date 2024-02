Juventus, deciso il futuro di Alex Sandro

Juventus, chi sostituirà Alex Sandro



Il legame trae la, sia nel presente che nel futuro, si sta sempre più allentando agli occhi dei tifosi e nei progetti tecnici del club. Nonostante le parole di Allegri prima della partita contro l', in cui ha sottolineato l'importanza del giocatore, molti sostenitori juventini hanno individuato in lui il principale responsabile della recente sconfitta contro l’Udinese. L'errore commesso in campo è stato considerato grave, e dopo di esso molti hanno ulteriormente rafforzato la loro critica sui social media, considerando anche laNonostanteritenga che sia difficile sostituire un giocatore del suo calibro, é sempre più probabile, come riporta Repubblica, che alla fine della stagione, che segnerà la sua nona annata con la, la sua avventura con la squadra bianconera giunga al termine. Il suo agente ha anche rivelato il desiderio didi concludere la sua carriera in Brasile, condi Porto Alegre come destinazione preferita rispetto alla Major League Soccer e all'Arabia Saudita.

Il successore di Alex Sandro è già stato individuato e gradualmente inserito nel sistema di gioco di Allegri: Tiago Djaló. Pur avendo caratteristiche tecniche diverse, sarà lui a prendere il suo posto, completando il reparto difensivo insieme ai confermati della retroguardia. Nonostante le recenti sconfitte, il reparto difensivo ha retto bene, con giocatori come Bremer che hanno dimostrato solidità in campo. Inoltre, attenzione al rientro alla base di Dean Huijsen. Anche lui, come Djalò e come sta facendo Alex Sandro, può giocare da braccetto sinistro nella difesa a tre. Sarà rivalutato in estate, ma con la Roma sta facendo bene e la sua permanenza, ad oggi, non sembra essere in dubbio.