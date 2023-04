Matteo Renzi, politico e noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto quest'oggi in una conferenza stampa in cui ha parlato del caso relativo allo stadio Franchi: "Ce ne sono tanti in Italia, il Franchi ha le scale elicoidali, la torre di Maratona... Ma trovatemi un turista che venga a Firenze e vada a vedere la Curva Ferrovia. A Firenze si visita il Duomo o palazzo Vecchio, magari uno juventino può venire a visitare la Ferrovia.".