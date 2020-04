1









“Firenze per me è diventata casa, rappresenta il sogno realizzato di ciò che volevo da bambino”. Parole al miele di Federico Chiesa per la sua Fiorentina, che però è ben consapevole di quanto sia ambito da altre squadre. A dare una notizia bomba di mercato è stato Matteo Renzi. L’ex premier, leader di Italia Viva, ha parlato in una diretta Instagram con il giornalista Enrico Mentana, facendo sognare i tifosi interisti: “Leggo un commento su Chiesa. Io so dove andrà a giocare. Andrà all'Inter. Dalle informazioni che ho so che giocherà lì la prossima stagione”. Non è un mistero, il talento azzurro è uno degli obiettivi per cui Inter e Juventus si daranno battaglia.