Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex presidente del consiglio, parla della ripartenza del calcio avvenuta in Germania e non ancora in Italia: "“Il calcio è ripreso in Germania con la Bundesliga. Che aspettiamo a fare lo stesso? Il calcio riguarda la passione di milioni di persone, tante donne e uomini che desiderano tornare alla normalità: bloccarne la ripartenza solo per evitare accuse di corsie preferenziali - che peraltro il calcio non chiede - è sbagliato. Inoltre, dal calcio dipende il futuro economico di molti altri sport. La stessa pratica sportiva dei nostri figli dipende da un sistema sport sano”.