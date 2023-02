Alessandro Renzi, figlio dell'ex-Premier e oggi Senatore Matteo, è uno dei protagonisti della Primavera dell'Empoli, da sempre grande settore giovanile capace di sfornare talenti importantissimi. Il centrocampista classe 2004 e che da poco ha firmato anche il suo primo contratto da professionista con il club toscano questa volta non si è però fatto notare per la sua visione di gioco, bensì per un brutto episodio accaduto nella sifda persa contro la Juventus, che gli costerà 3 giornate di squalifica.