Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato della questione stadi, durante la presentazione del suo nuovo libro a Firenze: "Io non posso decidere dove si farà il prossimo stadio di Firenze, la mia opinione è che bisogna liberare i vincoli dello stadio Franchi. Pochi giorni fa ho parlato con Spadafora, e ho chiesto e ottenuto che nel prossimo decreto ci sia una parte sullo sport. Questo significa che ci deve essere una disciplina normata sugli stadi vecchi, non si può accettare che ci siano regole diverse per San Siro ed il Franchi. Faccio comunque il mio grande in bocca al lupo a Rocco Commisso".