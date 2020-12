E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più

Serata splendida, grazie Mister e grazie Ragazzi#Fiorentina — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 22, 2020

La partita tra Juventus e Fiorentina crea sempre un clima particolare nella città di Firenze e nei tifosi viola che aspettano questo match per tutta la stagione. Tra questi, tanti tifosi illustri hanno festeggiato l'epica vittoria per 3 a 0 della squadra guidata da Cesare Prandelli. Al coro di esultanza si è aggiunto il leader di Italia Viva, ed ex sindaco del capoluogo toscano, Matteo Renzi: "E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più. Serata splendida, grazie Mister e grazie Ragazzi".