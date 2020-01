Roberto Renga, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, commentando la partita tra Juve e Roma, vinta dai bianconeri per 2-1: "L’importante è che Zaniolo segua tutto il programma di Mariani per tornare in forma nel modo corretto. Il classe ’99 è un patrimonio per il calcio italiano e va trattato come tale. Ieri è stata una partita non bella condizionata da tanti errori tecnici. Mi aspettavo che la Juventus gestisse meglio la partita, invece ha mostrato varie debolezze. La Roma ha avuto una grandissima reazione sul piano caratteriale ed emotivo…".