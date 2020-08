Roberto Renga, giornalista, parla a Radio Radio dell'interesse della Juve per Edin Dzeko, punta della Roma: "De Sanctis non è il ds che mi auguravo, è in una posizione di debolezza. Stravedo per Dzeko, sarebbe anche l'ideale per la Juventus".





Dzeko per lasciare la Roma chiede un ingaggio da 7 milioni di euro per almeno due anni. Per convincere il club giallorosso a cederlo, invece, la Juve dovrebbe sborsare una cifra tra 10 e 15 milioni di euro. Ma attenzione all'Inter: qualora dovesse rimanere Antonio Conte, i nerazzurri potrebbero tornare a farsi sotto per Dzeko, pupillo del tecnico salentino.