Roberto Renga, giornalista, ha parlato a Radio Radio della sfida di domani, in programma alle 20.45, tra la Roma e la Juve: "Sono curioso di vedere come Fonseca affronterà la Juventus: la Roma deve guadagnare punti sull’Atalanta. Deve essere attenta difensivamente e partire in contropiede: dovrebbe schierarsi con una difesa a tre, anche se giocando così la Roma non mi ha mai convinto".