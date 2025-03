Renato Veiga si prepara al ritorno in campo e cita Sivori: 'La Juve non si arrende mai' FOTO

AFP or licensors

Dopo aver iniziato al meglio l'avventura con laè stato costretto a fermarsi per un problema fisico. Il difensore portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea a gennaio, è stato fin da subito schierato titolare al centro della difesa, dando risposte positive. Una crescita evidente partita dopo partita nelle prime uscite con la maglia bianconera, con il giocatore che era riuscito in poco tempo a conquistare la fiducia dei tifosi.Veiga è infortunato da metà febbraio, quando è uscito dal campo nella partita di andata tra Juventus e PSV. Come aveva comunicato il club, per il classe 2003 una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Non è ancora definito con certezza quando potrà tornare in campo anche se ci vorranno ancora alcune settimane di tempo. Intanto il giocatore ha mandato un messaggio sui social che fa capire come sia entrato subito dentro lo spirito Juve.

#RenatoVeiga lavora per tornare dall'infortunio e cita Sivori



"Qui bisogna lottare, la Juve non si arrende mai" pic.twitter.com/uNTQ3gimlH — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) March 2, 2025

Veiga ha infatti pubblicato sui social la famosa citazione di Omar Sivori, presente dentro le mura della Continassa. "Qui bisogna lottare sempre e quando sembra che tutto sia perduto crederci ancora. La Juve non si arrende mai".