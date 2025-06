Renato Veiga saluta la Juventus: 'Un onore fare parte di questo enorme club'

2025 Getty Images

Veiga saluta la Juventus: il messaggio

dopo pochi mesi; il difensore portoghese, arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito secco non proseguirà la sua avventura in bianconero. Veiga infatti tornerà al Chelsea anche se non parteciperà al Mondiale per Club con il club inglese. Il difensore è stato protagonista in positivo nella Juventus in questi mesi, conquistando fin da subito un posto da titolare e mostrando ottime qualità, oltre ad essere riuscito subito ad inserirsi nella squadra e ottenere la fiducia dei tifosi."E' stato un piacere e un onore assoluto rappresentare questo enome club" le parole di Veiga che poi ha salutato aggiungendo: "Grazie a tutti, fino alla fine". Così il difensore sui social ha "ufficializzato" la separazione dalla Juventus mandando un messaggio di affetto nei confronti del club e dei tifosi. Veiga ha pubblicato un video su Instagram dove sono racchiusi alcuni dei momenti migliori dei suoi mesi passati in campo a Torino.

Il messaggio del classe 2003 fa capire come seppur in poco tempo, Veiga si sia ambientato alla grande, in campo e fuori, lasciando un bel ricordo ai tifosi bianconeri. Di seguito il VIDEO pubblicato dal giocatore sui social.