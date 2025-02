AFP or licensors

Subito protagonista in campo appena arrivato allasta convincendo nelle prime uscite con la nuova maglia. Il difensore portoghese ha giocato sempre titolare al centro della difesa con Federico Gatti. Ma qual è la situazione contrattuale del giocatore di proprietà del Chelsea e la Juventus può trattenerlo anche oltre questa stagione?Veiga è arrivato alla Juventus in prestito secco, senza diritto di riscatto. La Juve quindi non ha un'opzione per ingaggiarlo a titolo definitivo al termine della stagione né ci sono già accordi verbali con il Chelsea. Insomma, se i bianconeri vorranno tenere Veiga anche per il futuro dovranno iniziare una nuova trattativa con il club inglese.