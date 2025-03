Renato Veiga può essere convocato per Juventus-Atalanta?

AFP or licensors

L'allenamento odierno era cruciale per valutare le condizioni di Renatoe Federicoin vista della sfida di domenica sera, che vedrà laospitare l'Atalanta allo Stadium. La partita è di fondamentale importanza per la squadra di, poiché una vittoria potrebbe spingerla fino al terzo posto in classifica, sottolineando l'alto valore dell'incontro.Una buona notizia arriva però per il tecnico juventino: Renato Veiga, che si era fermato durante la partita contro il PSV Eindhoven, ha ripreso oggi ad allenarsi con il gruppo. Il fatto che abbia partecipato al primo allenamento con la squadra suggerisce che il dolore sia diminuito, offrendo così un'ulteriore opzione a Motta, soprattutto considerando che il reparto offensivo della Juventus è attualmente molto ridotto.

Con il ritorno in campo di Veiga, il difensore portoghese si candida per una possibile convocazione contro l'Atalanta. Tuttavia, ogni dubbio verrà sciolto domani, quando Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori e sugli ultimi preparativi in vista del match decisivo.