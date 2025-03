Veiga perno nella difesa a tre, Nico a tutta fascia e Yildiz trequartista: i primi cambiamenti di Tudor

La vittoria contro il Genoa consegna allatre punti fondamentali che le consentono di rimanere in scia al Bologna, distante un punto, ma soprattutto di avvicinarsi anche al terzo posto dopo la sconfitta dell'Atalanta a Firenze.In altre parole, a otto giornate dalla fine tutto è nuovamente in discussione, alla luce di un calendario pieno zeppo di scontri diretti, destinato a rimodulare i connotati di una corsa Champions che si preannuncia decisamente serrata e combattuta fino alla fine.Un debutto vincente, dunque, per Igor Tudor che, nonostante i pochissimi giorni di lavoro, ha avuto modo di sviluppare - in occasione del match dell'Allianz Stadium - i primi sensibili cambiamenti all'interno del suo undici titolare.

Veiga perno della difesa a tre

Nico rivitalizzato a tutta fascia

La prima grande novità balzata all'occhio è ovviamente quella della difesa a tre, al centro della quale Tudor ha scelto Renato Veiga come perno centrale, per sfruttare al meglio le qualità di palleggio dell'ex difensore del Chelsea, mentre Gatti e Kelly sono stati designati come braccetti di destra e sinistra. La prima uscita è stata positiva e incoraggiante, con la Juventus che è tornata a mantenere la porta inviolata come non accadeva da due partite. Il lavoro quotidiano in allenamento servirà dunque per affinare concetti e meccanismi, senza dimenticare che a disposizione c'è anche un certo Pierre Kalulu, entrato benissimo a gara in corso dopo l'infortunio di Gatti.Tra le note positive della gara dello Stadium c'è ovviamente la prova di Nico Gonzalez, schierato a tutta fascia largo a destra e protagonista di una prova tonica e brillante, sottolineata dai primi applausi convinti dell'Allianz Stadium che si sono fatti finalmente spazio dopo mesi di fischi e ancora fischi.