'Ha 23 anni, ma la personalità di uno di 30', Tudor esalta Renato Veiga: le ultime sul futuro del portoghese

Nel corso della conferenza stampa pre Parma-Juventus,ha toccato anche l'argomento relativo a. Il difensore portoghese, arrivato in prestito dal Chelsea nel mese di gennaio, ha impiegato poco tempo per diventare un perno affidabile all'interno del pacchetto difensivo bianconero.Sia con Thiago Motta che con Igor Tudor, infatti, il difensore portoghese ha sempre trovato spazio sia quando la Juve è scesa in campo con un sistema di difesa a quattro sia quando i bianconeri hanno iniziato a giocare a tre dietro.Il classe 2003, in altre parole, ha scalato prontamente le gerarchie, complice anche la pesante sequela di infortuni che ha falcidiato il pacchetto difensivo bianconero. Il calciatore di proprietà dei Blues, però, ha avuto il merito di sfruttare appieno l'occasione rispondendo presente ogni volta in cui è stato chiamato in causa. E del suo potenziale se ne è accorto subito anche l'attuale guida tecnica della Juventus.

Le parole di Tudor su Veiga



Il futuro di Renato Veiga

"Ha 23 anni ma la personalità di un giocatore di 30 anni. Ha le doti, è veloce, parla, in campo aperto non gli scappi. Può crescere su certe cose e ci stiamo lavorando. Ha un futuro davanti a sé che dipende tutto da lui, gliel'ho detto, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ha la personalità che serve alla squadra", ha dichiarato Igor Tudor in conferenza stampa.Un attestato di stima bello e buono da parte del tecnico bianconero nei confronti di un difensore che ha già mostrato qualità importanti ma che, soprattutto, ha nelle corde dei margini di miglioramento piuttosto ampi che potranno consentirgli di compiere un altro step lungo il suo percorso.Che Renato Veiga si sia inserito splendidamente all'interno del mondo Juventus è un fatto ormai appurato. La realtà, però, parla di un calciatore giunto ormai agli ultimi mesi in bianconero. Veiga, infatti, è approdato a Torino sulla base di un prestito secco oneroso senza alcun tipo di opzione in favore del club bianconero.Morale della favola, se la Juventus vorrà Renato Veiga dovrà sedersi al tavolo con i Blues per imbastire da zero una nuova trattativa. E, stando alle prime indiscrezioni fronte Londra, la squadra guidata da Maresca sarebbe disposta a sedersi al tavolo solamente per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, prende tempo e lavora alle priorità: una su tutte è quella di poter disporre del giocatore almeno fino al Mondiale per Club, magari strappando una proroga alla scadenza del prestito. I ragionamenti successivi, invece, saranno sicuramente influenzati dalla guida tecnica bianconera nella prossima stagione. Un'eventuale conferma di Tudor potrebbe dare ancora più vigore a questo endorsement fatto dal tecnico croato in conferenza stampa e farlo sbocciare in qualcosa di più concreto.