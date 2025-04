AFP or licensors

Renato Veiga-Krstovic, il commento di Marelli

Ha fatto un po' discutere, scontentando Marco Giampaolo che infatti ha alzato la voce nel post partita, la trattenuta reciproca traintorno alla mezz'ora del match di ieri tra Juventus e Lecce , con gli ospiti pronti a chiedere un calcio di rigore che però l'arbitro Luca Zufferli non ha concesso.Una decisione che è stata poi giudicata corretta anche dall'ex fischietto, interpellato da DAZN, che ha analizzato così l'episodio: "Vediamo solo la trattenuta di Veiga ma anche la maglia del difensore è molto tirata. L’errore non è stato quello di non assegnare il rigore ma in questo caso non doveva essere assegnato nulla, nemmeno punizione dei bianconeri perché entrambi si sono aiutati. È meglio non fischiare nulla. Nella mia lettura è che non ci fossero gli estremi di un evidente errore per la trattenuta e avranno valutato magari come eccessivo il fallo in attacco. Sarebbe stato meglio non fischiare nulla".

La moviola di Juventus-Lecce

Questa, invece, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Alla mezzora del primo tempo proteste del Lecce che chiede rigore per un contatto fra Veiga e Krstovic. Zufferli fischia fallo in attacco. Trattenuta reciproca e prolungata, Iniziata fuori area dal montenegrino. Nel recupero, Conceicao sulla sinistra cade dopo un contatto con Gaspar, che gli pesta il piede sinistro. L'arbitro non fischia nemmeno il fallo quando ci voleva il giallo. Lascia correre anche su un fallo al limite di Veiga su N'Dri".