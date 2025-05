Renato Veiga, Kolo Muani e Conceicao. Chi ci sarà al Mondiale per Club? Cosa filtra

Kolo Muani ci sarà al Mondiale per Club?

dopo aver staccato il pass per la prossima Champions League. Certo, ma uno sguardo è sempre al. La competizione che inizia per la Vecchia Signora il 19 giugno alle 3 di notte contro l'Al-Ain. Ecco quindi che la dirigenza bianconera è al lavoro per capire quali tra i giocatori in prestito rimarranno nella competizione e quali invece faranno ritorno al club di appartenenza.Tra questi c'è, arrivato nel mercato di gennaio in prestito secco per sei mesi dal Paris Saint Germain. I dialoghi tra Juventus e PSG entreranno nel vivo con ogni probabilità dopo la finale di Champions League che vedrà i parigini sabato sera sfidare l'Inter. Dalla Continassa però filtra ottimismo per la permanenza del bomber francese classe 1998 con la maglia numero 20 della Juventus sulle spalle al Mondiale per Club.



Ci sarà Francisco Conceicao al Mondiale per Club?



Renato Veiga al Mondiale per Club con la Juventus?

Discorso analogo quello che riguarda Francisco. L'esterno portoghese di proprietà del Porto a cui la Juventus sta versando una somma per il prestito e sono in corso valutazioni sul riscatto o meno. La volontà bianconera sarebbe quella di avere un jolly così importante anche al Mondiale per Club. Si tratta con il club di appartenenza ma anche qui filtra ottimismo.Leggermente diversa invece la situazione che riguarda il difensore classe 2003 Renato. Approdato lo scorso gennaio a Torino dal Chelsea, anche qui si parla di prestito e quindi si dovrà dialogare con i Blues. Al momento sembra essere tutto aperto, nessuna decisione è stata presa. Si valuterà nelle prossime settimane se si potrà contare sul difensore che in questa stagione si sta dimostrando decisamente solido oppure se farà ritorno al Chelsea. Si lavora alla Continassa, senza sosta.





