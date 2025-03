Renato Veiga può già rientrare per Juventus-Atalanta? Cosa filtra dalla Continassa

2025 Getty Images

Quando può tornare Renato Veiga

All'indomani della vittoria contro il Verona che ha lasciato in dote alla tante buone sensazioni , insieme alla consapevolezza di poter davvero lottare per qualcosa di più grande del quarto posto, ecco un'altra notizia molto positiva direttamente dall'infermeria, che si aggiunge a quella legata al rientro in campo di Pierre Kalulu Come raccolto dalla nostra redazione, infatti,potrebbe tornare a disposizione digià per il big match di domenica contro l', un vero e proprio scontro diretto per le posizioni più alte della classifica in cui sarà fondamentale il contributo di tutti.

Cosa è successo

L'impatto di Renato Veiga alla Juventus

Le prospettive per il futuro

Ciò che filtra dalla Continassa, infatti, è che il giovane difensore portoghese sarà testato fino all'ultimo per capire le sue sensazioni: molto dipenderà dall'eventuale dolore che sentirà durante il lavoro sul campo e che sarà dirimente per accelerare o meno il rientro, che era previsto a ridosso (o a seguito) della sosta. Naturalmente non c'è nessuna intenzione di correre rischi, come insegna il recente caso di Andrea Cambiaso Renato Veiga, ingaggiato dalla Juventus a gennaio in prestito dal Chelsea, si è fermato nella prima parte del match contro il PSV Eindhoven, quello che ha coinciso con l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Gli esami effettuati al J|Medical il giorno successivo, il 20 febbraio, avevano poi evidenziato una, con la specifica che i tempi di recupero sarebbero stati valutati proprio in funzione della sintomatologia.Uno stop, quello del classe 2003, accolto con dispiacere da tutto il mondo Juventus, dove Renato Veiga si è subito ambientato bene iniziando presto a dimostrare la sua affidabilità sia in fase difensiva che in costruzione del gioco. Il portoghese ha guidato la squadra per numero di respinte (15) e passaggi completati (146), confermandosi un elemento imprescindibile per Thiago Motta soprattutto in assenza di Kalulu.Inoltre, con 187 palloni giocati in Serie A durante il mese di febbraio, Renato Veiga è stato secondo solo a Timothy Weah (193), segno di una partecipazione attiva anche nella manovra bianconera. L'ex Chelsea ha saputo mettersi in mostra per la capacità di leggere il gioco e di intervenire con precisione, nonché per l'abilità nel gioco aereo unita a una notevole tranquillità nel gestire il pallone.Il suo ritorno per il match contro l'Atalanta, dunque, sarebbe un'ottima notizia per Thiago Motta, che avrebbe a disposizione un'ulteriore importante pedina per un reparto che, grazie anche al contributo di Lloyd Kelly, sembra aver ritrovato un'importante solidità , tanto da risultare la migliore dell'intero campionato di Serie A. E il tutto senza Gleison Bremer e Juan Cabal, due elementi che a inizio stagione erano considerati centrali per il progetto bianconero.





