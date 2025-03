Renato Veiga, lavoro differenziato alla Continassa: le ultime verso Juventus-Atalanta

AFP or licensors

Ha svolto lavoro differenziatoin questo mercoledì 5 marzo, nel pieno della settimana che porta dritta laal delicato e importante match casalingo contro l'(in programma domenica 9 marzo alle 20.45). La presenza del difensore portoghese, dunque, resta in dubbio: tutto dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni, quando nel proseguire il suo percorso di recupero il classe 2003 avrà modo di testarsi ancora e capire meglio l'evoluzione del dolore legato al problema fisico che lo ha costretto a fermarsi nella prima parte della sfida contro il PSV Eindhoven, quella che ha coinciso con l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

Le condizioni di Renato Veiga

Quando può rientrare

Chi può giocare nella difesa della Juve contro l'Atalanta

Renato Veiga aveva dovuto dare forfait ancora prima del quarto d'ora di gioco. Gli esami effettuati al J|Medical il giorno successivo, il 20 febbraio, avevano poi evidenziato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra, con la specifica che i tempi di recupero sarebbero stati valutati proprio in funzione della sintomatologia. Il suo rientro, inizialmente, era previsto a ridosso (o a seguito) della sosta, mentre le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri facevano pensare a un recupero più rapido.Chiaramente al JTC non si forzerà nulla, anche per evitare pericolose ricadute. Renato Veiga, però, proverà ad alzare sempre di più i ritmi, così magari da riuscire a strappare una convocazione per il match di domenica. Qualora non dovesse farcela, l'appuntamento per il suo ritorno in campo potrebbe spostarsi alla settimana successiva, per la trasferta della Juventus a Firenze del 16 marzo. L'ex Chelsea ha già saltato le due partite di campionato contro Cagliari e Verona, dopo un mese di febbraio che aveva fatto ben sperare: i suoi numeri, infatti, parlavano di una crescita evidente e di un ottimo ambientamento alla Continassa, oltre che di un buon feeling con Federico Gatti.La buona notizia, anche nel caso in cui Renato Veiga non fosse a disposizione, è che per il big match di domanica Thiago Motta potrà contare, oltre che sullo stesso numero 4 e su Lloyd Kelly, anche sul ritrovato Pierre Kalulu, mandato in campo nella ripresa della sfida contro il Verona dopo lo stop per infortunio: all'orizzonte, dunque, si profila un vero e proprio ballottaggio . Quando rientrerà anche il portoghese, le cose non potranno che migliorare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui