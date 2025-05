Renato Veiga-Juventus, il futuro può dipendere da... Huijsen: il nuovo scenario di mercato

AFP or licensors

Al momento, guardando proprio all'immediato futuro, è l'unica certezza della Juventus : con Pierre Kalulu squalificato è il solo punto fermo della difesa bianconera in vista della delicata sfida di domenica contro l'Udinese, che mette in palio punti pesantissimi per la corsa Champions della Vecchia Signora. Eppure si sta sempre parlando di un giocatore che ad oggi vede il suo futuro assolutamente in bilico, senza nemmeno la certezza di poter partecipare al Mondiale per Club con i bianconeri, che lo hanno ingaggiato dal Chelsea a gennaio con una formula di prestito.

Il Chelsea su Huijsen

L'intreccio con Renato Veiga

Renato Veiga-Juventus, i numeri

Presenze: 13

Minuti: 1.061

Goal: 0

Assist: 1

Cartellini gialli: 2

che, in vista dell'apertura delle trattative, ha messo concretamente nel mirino, per il quale si sta già scatenando un'asta internazionale che coinvolge anche Liverpool, Real Madrid e Arsenal, con la Juventus a sua volta attenta agli sviluppi della situazione in quanto detentrice di una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giovane olandese da parte del Bournemouth. Soldi, questi - e arriviamo al cuore della questione -, che potrebbero aiutare proprio a trattenere Renato Veiga, una missione per cui nei giorni scorsi sono stati avviati i primi contatti con il Chelsea, società alla quale il classe 2003 è legato fino al 2031.Un contratto lunghissimo, che potrebbe permettere alla Juventus di impostare la conferma del numero 12 con la formula del prestito con diritto di riscatto, secondo Tuttosport, destinato poi a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni quali il raggiungimento di un certo numero di presenze e la qualificazione alla Champions League 2026/27 da parte della Vecchia Signora. Lavori in corso sull'asse Torino-Londra, dunque, con un'attenzione particolare rivolta al futuro di Huijsen che, in questo senso, potrebbe essere di grande aiuto alla Juventus. Gli ottimi rapporti con il Chelsea potrebbero poi dar vita ad altri discorsi di mercato, come quello di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore per il francese classe 1997 Christopher Nkunku che può diventare un profilo di grande interesse per l'attacco.





