Gazzetta - Renato Veiga, la Juventus ha deciso: tornerà al Chelsea

. Come conferma La Gazzetta dello Sport, nella giornata in cui si è mossa concretamente per riscattare il difensore francese, laha anche preso una decisione definitiva sul portoghese, scegliendo di non puntare su di lui per il futuro. Arrivato a Torino nel mercato di gennaio, il classe 2003 era stato ingaggiato per tamponare l’emergenza in difesa che aveva colpito la rosa bianconera in quel periodo. Nonostante le premesse e una buona continuità di impiego, la sua avventura in Italia sembra dunque già giunta ai titoli di coda.

Veiga ha collezionato 15 presenze, per un totale di 1.196 minuti, con un assist all’attivo. Ha trovato spazio con regolarità, eccezion fatta per due partite tra fine febbraio e inizio marzo, quando è stato costretto ai box a causa di un infortunio. Numeri che, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti per giustificare un investimento definitivo da parte della dirigenza bianconera, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto e restituire il giocatore alLa Juventus aveva provato a percorrere un’alternativa: trattenere il giocatore in prestito almeno per il Mondiale per Club, una strategia che sta cercando di replicare anche con il PSG per Randal Kolo Muani. Tuttavia, le resistenze del club inglese sono state nette, costringendo i bianconeri ad abbandonare l’idea. Di conseguenza, al posto di Veiga sarà Daniele Rugani a completare il reparto difensivo. Il centrale italiano, reduce dal prestito all’Ajax e fresco di convocazione in Nazionale, rappresenta una soluzione di continuità e affidabilità.Guardando al futuro, la Juve non smette di programmare: l’intenzione è quella di rafforzare ulteriormente il blocco azzurro del reparto arretrato, anche attraverso investimenti su giovani di prospettiva. Tra i nomi seguiti con interesse ci sono quello di, promettente classe 2006 del Parma, e, ventenne difensore della Fiorentina. Qualche contatto con i rispettivi club c’è già stato, ma resta da capire se ci siano i margini per concretizzare l’interesse con offerte ufficiali.Nel frattempo, Renato Veiga si prepara a fare ritorno al Chelsea, altra squadra qualificata per il Mondiale per Club. Proprio con i Blues, l’ex bianconero potrebbe ritrovarsi ad affrontare la Juventus nel corso della competizione. Intanto, il classe 2003 ha celebrato sui social la vittoria del suo Portogallo contro la Germania, postando una foto insieme a, autore di un goal spettacolare. Un piccolo momento di gioia personale in attesa di conoscere il prossimo capitolo della sua carriera.





