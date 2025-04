Renato Veiga, la Juventus non ha più dubbi: vuole confermarlo, previsti contatti con il Chelsea

AFP or licensors

Questa sera allo stadio Tardini è pronto a indossare di nuovo una maglia da titolare . Ma sarebbe stato così anche lunedì, e in generale la notizia… non è più notizia. Perchéè ormai a tutti gli effetti un perno della difesa della Juventus , che però è certa di poter contare su di lui solo per altre sei gare, quelle restanti da qui alla fine del campionato di Serie A. Il prestito secco concordato a gennaio con il, infatti, non gli permette di prendere parte al Mondiale per Club che partirà a fine giugno e si concluderà con la finale del 13 luglio, o almeno non con la maglia bianconera.

Potrebbe farlo con il Chelsea, dove è destinato a tornare a breve. Salvo che Cristiano Giuntoli non riesca nell'impresa di trattenerlo a lungo termine, obiettivo per cui sta già pensando di riprendere i contatti con i Blues. La strada è tutt'altro che semplice, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, visto l'investimento della scorsa estate da 14 milioni di euro per prelevarlo dal Basilea e le ottime risposte date in un campionato complesso come la Serie A: il valore del centrale difensivo è già aumentato, seguendo una crescita che ha attirato l'attenzione anche di altre squadre europee.Veiga è approdato alla Juventus alla fine di gennaio, per una cifra complessiva di(stipendio incluso), chiamato a tamponare l'emergenza difensiva della Signora. Non ha dovuto attendere molto per il debutto: già il 2 febbraio era titolare nella sfida tra Juventus ed Empoli. Se si guarda al fatto che sia Thiago Motta sia Igor Tudor lo hanno sempre schierato dal primo minuto, fatta eccezione per un'unica occasione, si ha subito la sensazione che l'inserimento sia stato immediato. In realtà, è stato proprio Renato a rendere tutto così naturale. A soli 21 anni, il portoghese ha affrontato il trasferimento in un nuovo Paese, di cui non conosceva la lingua, e in una società di alto livello senza battere ciglio, dimostrandosi immediatamente all'altezza della situazione.Alla Continassa non avevano tempo di aspettarlo, e infatti Veiga non ha deluso le aspettative, nonostante sia stato chiamato a mettersi in gioco in un campionato dove l'interpretazione della fase di non possesso è ben più esigente rispetto alla media europea. Il classe 2003 ha affrontato di pancia la sfida e ha sfoggiato un ammirabile spirito di adattamento: ha messo sul tavolo un'innata personalità da leader (riconosciuta subito anche da Igor Tudor, che infatti lo ha esaltato sostenendo che ha la testa di un "30enne"), ha iniziato subito a respirare il nuovo calcio e ha metabolizzato anche il cambio di allenatore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. In sostanza, ha dimostrato di valere la Juventus. Che dunque, come è facile intuire, farà di tutto per non farselo scappare.





