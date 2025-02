Renato Veiga-Juventus, la permanenza è complicata: la posizione del Chelsea e il fattore che può aiutare

2025 Getty Images

Quattro partite titolare su quattro perche ha avuto un impatto superiore a quello che tutti si potevano immaginare nella. Il classe 2003 è arrivato dal Chelsea a fine del mercato di gennaio, conquistandosi subito un posto in campo insieme a Federico Gatti, complica anche lo stop fisico di, che ha limitato le opzioni di Thiago Motta. Dopo una partenza così adessoMa sarà possibile che ciò accada?Renato Veiga come sappiamo è arrivato dal Chelsea in prestito secco, senza diritto di riscatto da parte della Juventus. Il club inglese lo aveva prelevato a luglio dal Basilea per 14 milioni con un contratto lunghissimo, di sette anni. Il tecnico Maresca, scrive Tuttosport, stravede per lui, tanto che a gennaio - pur al netto dell’abbondanza di interpreti in quel ruolo - non era affatto attratto dall’idea di privarsene anche solo per metà stagione. Eproprio per la paura di perderlo definitivamente.

Il Chelsea crede in lui e a dimostrazione di questo, nei mesi scorsi, infatti,, si legge. Risulta difficile, dunque, riuscire a quantificare la cifra che potrebbe convincere il Chelsea a cederlo a titolo definitivo. Un fattore che potrebbe aiutare la Juventuse quindi potrebbe spingere i Blues almeno ad aprire un dialogo da giugno in avanti, quando Veiga tornerà in Inghilterra come da accordi.La Juventus cambierà comunque in difesa ed è giusto sottolineare comeL'ex Fiorentina era stato già cercato a gennaio ma gli olandesi hanno fatto muro. In estate sarà un altro discorso e Hancko rimane tra i pensieri "fissi" della Juve. Anche per caratteristiche, oltre a questioni economiche, l'affondo per Hancko escluderebbe la permanenza di Renato Veiga, almeno in teoria. Poi si sa, il mercato lascia aperti vari scenari.