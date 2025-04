Renato Veiga-Juve, il Chelsea fa il prezzo: la cifra richiesta dai Blues

AFP or licensors

è stato ingaggiato dallanel corso del mercato di gennaio. I bianconeri, infatti, hanno prelevato il difensore portoghese dal Chelsea con la formula del prestito secco fino al termine della stagione e, nel contesto dell'accordo, non è stata inserita alcuna opzione in favore del club bianconero circa un eventuale riscatto nel corso della prossima estate.La sensazione è che se la Juventus vorrà concretamente mettere le mani, a titolo definitivo, sul difensore lusitano dovrà sedersi al tavolo con il Chelsea per imbastire, da zero, una nuova trattativa. I Blues, dal canto loro, non sono intenzionati a fare sconti visto il contratto che lega Veiga agli inglesi per altre sei stagioni.

Veiga alla Juve? La richiesta del Chelsea

Il Chelsea, infatti, ha già fatto il prezzo: servono 50 milioni di euro. I Blues hanno seguito e tanto la crescita mostrata da Renato in questi mesi bianconeri, non sono certi di volersene privare, ma di fronte ad un'offerta molto importante potrebbero aprire alla cessione del classe 2003 che, nella prima parte di stagione, aveva trovato pochissimo spazio in Premier.