Renato Veiga, il futuro dipende da... Hancko: la Juventus ha le idee chiare, ma nulla è ancora deciso

. Il giovane difensore portoghese, approdato alla Continassa solo a fine gennaio ma schierato subito titolare da Thiago Motta, ne ha parlato ieri ai microfoni di Sky, soffermandosi soprattutto sull'imminente derby d'Italia : "Tutti conoscono la Juventus per la storia, per i grandi calciatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose prima di venire, seguivo la squadra grazie ai giocatori importanti che ci sono. Quella contro l'Inter è una partita fondamentale, dobbiamo vincere perché siamo la Juventus. Giochiamo sempre per vincere".

Renato Veiga può restare alla Juventus?

La situazione con il Chelsea

Il pensiero del giocatore

Insomma, grazie a prestazioni in campo più che positive, il classe 2003 è riuscito subito a farsi apprezzare negli ambienti bianconeri, dove intanto si sta già pensando al suo futuro. Che, come scrive oggi Tuttosport, è legato a doppio filo a quello di, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli e promesso sposo della Juventus, che non ha potuto ingaggiarlo a gennaio per via delle resistenze degli olandesi delma che è convinta di volerci riprovare con forza in estate, mettendo sul piatto una proposta (quasi) irrifiutabile. Il dt dovrà sceglierne solo uno, avendo già preso a titolo definitivoe dovendo riscattaredal Milan (senza dimenticare che entro fine stagione rientreranno anche Gleison Bremer e Juan Cabal dopo la rottura del crociato).La priorità della Juve sembra Hancko, ma se l'operazione a giugno non dovesse andare in porto Veiga potrebbe rappresentare un’ottima soluzione, anche in chiave continuità. Semmai bisognerà convincere Enzo Maresca, tecnico del, che non ha voluto venderlo a gennaio ma soltanto darlo in prestito secco, evidentemente già convinto delle sue qualità. E che lo aspetta a giugno in vista del Mondiale per Club, competizione che dovrà disputare anche la stessa Vecchia Signora.Il portoghese, da parte sua, non sembra pensare al futuro in questa delicata fase di stagione: "Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere sempre. Sono uno che pensa partita dopo partita e al presente", il suo commento ancora ai microfoni di Sky, mentre vede da vicino un'altra chance da titolare nel big match di domani contro l', ancora al fianco di Federico Gatti . La sensazione, peraltro, è che per lui ci sarà spazio anche quando tornerà a disposizione Kalulu, potendo agire pure nel ruolo di terzino sinistro. Le occasioni per mettersi in mostra e guadagnarsi la permanenza in bianconero "ai danni" di Hancko, quindi, non gli mancheranno.