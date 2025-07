AFP or licensors

E' ancora tutto da decifrare il futuro di. Il difensore portoghese di proprietà del, che da gennaio a giugno ha vestito la maglia dellain prestito, non rientra più nei piani dei Blues.Il classe 2003, infatti, non è stato nemmeno convocato per il Mondiale per Club che ha visto i londinesi trionfare nella finalissima contro il PSG laureandosi così campione del Mondo per Club. Un trionfo che consentirà alla squadra di Maresca di esibire il badge di campione iridato per i prossimi quattro anni.Tornando a Veiga, però, la situazione è ancora tutta da decifrare. Il giocatore lascerà sicuramente Londra e sulle sue tracce si sono già posizionati diversi top club che stanno monitorando con estrema attenzione la situazione: come riferito da Fabrizio Romano, Veiga piace all'Atletico Madrid, al Bayern Monaco e a diversi club di Premier. Per aggiudicarsi la corsa all'ex centrale della Juve, tuttavia, è necessario soddisfare le richieste - molto importanti - del Chelsea, deciso sì a cedere il giocatore ma senza fare sconti.

La richiesta del Chelsea per Renato Veiga

Il Chelsea, infatti, si conferma ancora una volta bottega carissima: la richiesta per accordare la partenza di Renato Veiga è infatti di 40 milioni di euro.