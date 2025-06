Renato Veiga salta il Mondiale per Club: il Chelsea non l'ha convocato

Getty Images

Renato Veiga salta il Mondiale

Tra i nomi esclusi dalla lista ufficiale delper il Mondiale per Club FIFA, spicca quello di, giovane difensore portoghese reduce da un’esperienza positiva nella seconda parte di stagione con la Juventus. Assieme a João Félix, Djordje Petrovic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell e Kendry Páez, Veiga non prenderà parte alla spedizione della squadra londinese negli Emirati Arabi, mentre Wesley Fofana è rimasto a Cobham per infortunio.Il caso di Veiga, tuttavia, fa discutere più di altri. Il classe 2003 era arrivato alla Juventus in prestito secco dal Chelsea nel mercato invernale e aveva trovato spazio con buone prestazioni sotto la guida di Thiago Motta e Tudor. Le sue apparizioni convincenti avevano alimentato le ipotesi di una proroga del prestito o di una permanenza in bianconero come Conceicao e Kolo Muani, ma l’accordo tra le due società è scaduto con il termine della stagione 2024/25, e il giocatore è rientrato a Londra.

Molti si aspettavano che potesse rientrare nei piani del nuovo allenatore Enzo Maresca, soprattutto in un contesto come il Mondiale per Club che poteva offrirgli minuti importanti e visibilità. Invece, il tecnico italiano ha deciso di escluderlo dalla rosa, preferendo altri profili per il centrocampo. Una scelta che solleva interrogativi sul futuro di Veiga al Chelsea, dove la concorrenza è alta e lo spazio tutt’altro che garantito. Per ora, il giovane portoghese resta ai margini del progetto.