Getty Images

Renato Veiga all'Atletico Madrid: cosa manca

un' ora fa



Il prestito alla Juventus si è concluso per il difensore classe 2003 Renato Veiga ed ha fatto ritorno al Chelsea. Nel club inglese però il giocatore difficilmente rimarrà infatti è alla ricerca di una nuova sistemazione in questa sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano il difensore ex Juventus non si trasferirà al Bayern Monaco come sembrava in prima battuta ma ha detto sì all'Atletico Madrid, accordo raggiunto tra il giocatore ed il club, si tratta ora con il Chelsea che ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro.