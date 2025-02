Renato Veiga e Alberto Costa verso il debutto: le idee di Thiago Motta per Juventus-Empoli

AFP or licensors

Rispetto al match di mercoledì contro il Benfica, quando è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per la prima volta in stagione, lache domani scenderà in campo in casa contro l'potrebbe cambiare sei uomini su undici della propria formazione titolare. Gli impegni, del resto, sono tantissimi, e quello infrasettimanale di Champions League è stato affrontato proprio con l'idea di base di un turnover (che non ha dato i frutti sperati); inoltredeve fare i conti, di nuovo, con alcune probabili defezioni dovute a problemi fisici, tra cui quelli dialle prese con la pubalgia.

Juventus, chi sostituisce gli infortunati contro l'Empoli

E allora ecco che è tutto pronto per altri due esordi, dopo quello della scorsa settimana di Randal Kolo Muani ( che farà subito il bis ): come conferma Tuttosport, a prendere il posto del giovane azzurro sarà infatti il nuovo arrivato, suo coetaneo, mentre al fianco di Federico Gatti si vedrà, chiamato a sostituire l'infortunato Pierre Kalulu (che ne avrà per circa un mese). Il tutto in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, con Saba Goglichidze che sta scalando posizioni e proprio domani calcherà il palcoscenico dell'Allianz Stadium (per ora da avversario). Ai box, con tutta probabilità, anche, sempre per via della caviglia malandata: al suo posto Weston McKennie, nel ruolo di esterno basso per l'ottava occasione.